栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、公開手配された男が現場の指示役とみられる夫婦が逮捕されたことを受け、海外に逃亡した可能性があることがわかりました。強盗殺人の疑いで公開手配されたのは益田和彦容疑者（48）で、今月14日、仲間と共謀し上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25