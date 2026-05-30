◇出場選手登録【日本ハム】有原航平投手【オリックス】田嶋大樹投手【ロッテ】唐川侑己投手、安田尚憲内野手【阪神】島田海吏外野手【DeNA】武田陸玖投手【巨人】西舘勇陽投手◇同抹消【日本ハム】達孝太投手【オリックス】阿部翔太投手【ロッテ】岡大海外野手【阪神】福島圭音外野手【DeNA】島田舜也投手【巨人】田和廉投手