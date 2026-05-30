※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 「映画化のきっかけは帰省した際に、両親から昔の思い出話を聞いたことです。当時の台湾についてネットで調べたら、白色テロに関する史料が数多く出てきて。多少は知っているつもりでしたが、自分の想像を遥かに超えていましたね。激しく心を揺さぶられ、絶対にこれを伝えなければと。とくに衝撃を受けた出来事は、ふたつとも兄弟の話です。ひと