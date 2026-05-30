◆米大リーグオリオールズ５―６ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズの岡本和真内野手が、０―５で迎えた７回無死一塁から左翼へ１２号２ランを放つなど、４打数１安打２打点１得点１三振で、打率は２割１分６分となった。岡本の豪打で目覚めた打線は、この日メジャーデビューしたマカドーが右中間１号２ランで続き、２ラン２本で４点を返した。８