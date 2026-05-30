プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３０日、東京・外苑前に登場して以来、話題となっている中谷の壁画と“コラボ”した。中谷のマネジメントを担当するスポーツバックスは３０日、中谷と壁画のコラボＴシャツが完成し、３０日正午からの数量限定販売を発表した。話題の壁画は、ミューラル（壁画）アートカンパニーのＯＶＥＲＡＬＬｓ（本社・東京都港区、赤澤岳人代表取締役社長）が外苑前交差