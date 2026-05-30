日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「比律賓」はなんて読む？「比律賓」という漢字を見たことはありますか？誰もが知っている有名な国を表す漢字です。ヒントはバナナです！普段はカタカナ表記が多いのでわかったらすごいですよ。一体「フィリピン」とはなんと読むのでしょうか？果たして、正解