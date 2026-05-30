30日、福岡市・天神の天神中央公園の貴賓館前エリアで始まったのは「アメージング・タイランドフェス2026」です。会場ではバジルの爽やかな香りが漂う「ガパオライス」や、ココナッツミルクの甘さを加えた「グリーンカレー」など、11のブースが出す本場タイの多様な料理が楽しめます。訪れた人たちは「スパイシーでパッタイとかが好き」「タイのドラマとかが好きで、 そこからタイ料理をよく食べる