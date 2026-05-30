◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦神戸―鹿島（３０日・ノエスタ）特別大会の“優勝決定戦”となる東地区１位・鹿島と西地区１位・神戸の第１戦が、ノエスタで行われる。昨シーズンからの“連覇”を目指す鹿島は、Ｗ杯に臨む代表チーム参加のため不在となるＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在。先発メンバーが発表され、ＧＫには梶川裕嗣、センターバックにはＤ