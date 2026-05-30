お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が30日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。巨人阿部慎之助前監督による長女への暴行事件後、東京ドームで行われた巨人関連の仕事でのエピソードを語った。ナイツは28日、ねづっちとともに「ビバ・ラ・ジオ」に出演。巨人が東京ドームで試合を開催する日にドーム内だけで生配信される音声コンテンツで、「またいろ