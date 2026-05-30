阪神・藤川球児監督（45）が30日、ロッテとの交流戦（ZOZOマリン）の試合前に報道陣に対応し、83歳で亡くなった「泣き虫先生」こと山口良治さんを悼んだ。山口さんはラグビー元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督。藤川監督は若かりし頃に山口さんの講演を聞いたことがあると明かし「ショックです。いまだに覚えている。熱かった」と回想した。