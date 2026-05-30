俳優三田村邦彦（72）が30日、Xを更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）された件についての自身のポストに対する一部ユーザーの誤解を訂正した。三田村は26日夜のX更新で「巨人阿部監督この件は警察で逮捕が妥当だったのかしっかり検証してほしい！子供の喧嘩を止めただけ？かどうかも第三者はわからないので検証結果を報告する義務があると