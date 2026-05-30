◇交流戦阪神―ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神・藤川球児監督（45）が30日、出場選手登録を抹消された福島圭音外野手（24）について言及した。29日ロッテ戦に「7番・指名打者」で先発起用。7回、福島が四球で出塁した直後に伏見との間でヒットエンドランのサインを出すも、若虎が見落とし「野球は連係プレーなので、サインの遂行といいますか、その理解がなかなか追いついてこない」と降格意図を説明。一度ファ