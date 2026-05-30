3カ国会談に臨む小泉防衛相。左はニュージーランドのペンク国防相、右はオーストラリアのマールズ副首相兼国防相＝30日、シンガポール（共同）【シンガポール共同】小泉進次郎防衛相は30日（日本時間同）、ニュージーランドのペンク国防相、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相とシンガポールで初の3カ国会談を開いた。海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型のニュージーランドへの輸出に向けて協議した。