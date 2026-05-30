【シンガポール＝池田慶太】米国のヘグセス国防長官は３０日、シンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、すべての同盟国・パートナー国に対して国防費を国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％に引き上げるよう要求した。米国の安全保障への「ただ乗りは終わりだ」と宣言し、相応の負担を負わない国との関係を見直すことを示唆した。ヘグセス氏は演説で、太平洋地域での中国の軍事力増強に言及し、「中国を含むいかなる国も