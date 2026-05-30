歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。24日に東京競馬場で行われたオークス（G1）を中継したフジテレビ系「みんなのKEIBA」にゲスト出演したことを「緊張していた」と振り返った。和田がフジテレビ系の競馬番組に出演したのは1996年11月以来、約30年ぶり。オークスでは、同じホリプロ所属の今村聖奈騎手（22）が女性騎手としてクラシック初騎乗