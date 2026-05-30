阪神の藤川球児監督（45）が30日、ロッテ戦の練習前に報道陣に対応し右肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」からの完全復活を目指す阪神・下村海翔投手（24）について言及した。右腕は前日29日に2軍の本拠地・SGL尼崎でシート打撃に登板し3イニング想定で投球。22日のファーム・リーグのオリックス戦では3年目にして待望の実戦登板を果たしていた。シート打撃登板を受けて指揮官は「明日、明後日きっちり