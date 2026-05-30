プロ野球・DeNAは30日、武田陸玖投手を1軍登録、島田舜也投手の登録を抹消しました。武田投手は今季3年目の20歳。昨シーズンプロデビューを果たし、今季はここまでファームで9試合に登板し、1勝3敗防御率2.40の成績。この日の西武戦で予告先発となっています。抹消された島田投手は前日の西武戦で先発し、4回7失点で敗戦投手になりました。ここまで4試合1勝1敗、防御率5.03となっています。