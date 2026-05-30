霜降り明星のせいや（33）が29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。自身のYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に続き、再び一部メディアに対しブチギレた。せいやは自身の半自伝小説「人生を変えたコント」が、なにわ男子の大橋和也（28）主演で実写映画化（12月18日公開予定）が決定。せいやが重大告知をXで投稿した数分後、一部メディアが先にこの情