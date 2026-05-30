地政学的リスクによる下落から始まり一時は不透明感が漂った2026年前半の株式市場。しかし、5月に入るとS&P500は市場最高値を更新しました。その原動力となったのが、主要メガテック企業の驚異的な決算です。YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP鳥海翔氏が複数のデータをもとに、2026年後半の米国株の見通しと懸念材料について解説します。S&P500最高値は“本物”か？今後の株価動向を見極めるためには、まず株価の