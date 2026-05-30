通話アプリのラインでやり取りを重ねるうちに好意を抱くようになった相手から投資話を持ち掛けられ、潟上市に住む40代の男性が暗号資産220万円相当をだまし取られる詐欺被害に遭いました。五城目警察署の調べによりますと潟上市に住む40代の男性は先月下旬、SNSのフェイスブックに日本人女性を名乗る相手からメッセージが届き、ラインでやり取りを重ねました。プライベートな話題を交わすうちに好意を抱くようになった