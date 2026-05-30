20年乗り続ける「日産車」が工場に「5か月」も入庫していた!?ベテラン俳優の寺島進さんが2026年5月25日、自身のXを更新し、トラブルに見舞われたという愛車を公開しました。「うちの愛人、5か月に及ぶ手術を終え、無事に退院！ 逢いたかったぞ」とつづった寺島さんは、整備工場に停まったクルマの写真をアップしました。【画像】超カッコいい！ これが俳優「寺島進」が溺愛する“愛人”の「高級車」です！ 画像で見る（30枚以上