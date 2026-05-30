俺（ムツキ）は、元妻のサエと小学生の子どもたちとの4人暮らしだった。実家では少し前に、父を介護施設に入居させる話が出た。月額費用の20万は少し高いけれど、ウチの家計から出せない金額じゃないだろう。しかしサエは「自分の給料からは出さない」と言ってきた。どうしてこの緊急事態に、わずかでも協力しようという気がないのか……。姉の助言で「だったら離婚しよう」と強く出たところ、サエはなんと「わかった」と同意して