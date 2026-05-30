NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』、映画『夜明けのすべて』（日本アカデミー賞優秀主演女優賞）など話題作に出演し、幅広い世代から支持を集める上白石萌音。俳優活動のみならず、音楽活動、ナレーションと多岐にわたって活動している。 【写真】「大切な人と行きたい」と語ったネパール料理を頬張る上白石萌音さん そんな上白石が2年半以上にわたり雑誌『MEN'S NON-NO』で連載してきたグル