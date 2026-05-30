四歳のときに光を失ったシーンレス（全盲）の三宮麻由子さん。仕事と生活の拠点を得て自立した生活を送るも、コロナ禍で買い物に行けなくなり八方塞がりに。試行錯誤を重ねて宅配サービスを使い始め、さまざまな食材と出会い、新しい道具と付き合いながら、日々の食卓を整えていきます。食べることは喜びであると同時に、「自身と対話することでもある」と書く三宮さん。『奇跡の食卓』には、自分なりの丁寧な暮らしが