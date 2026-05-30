「マスターズ」で連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）。体を開いて打つ独特な打ち方を、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】オープンに構えてストレートに入れてインに振り抜くマキロイのドライバースイング◇◇◇マキロイは深く捻転する力強いトップが特徴です。アドレスを正面から見ると、左腕とクラブが一直線になっており、肩からヘッドまでが一