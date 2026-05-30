体をネジるスイングでは、背中や腰、首の筋肉の柔軟性が不可欠だ。日常生活の中に簡単に取り入れられるストレッチを紹介。【写真】イスに座って後ろにグ〜ッと腰をひねるだけでもOK！座った姿勢で腰をネジると、腰のインナーマッスルである腰方形筋や、背骨の両側に沿って後頭部から骨盤まで走る起立筋など、背中や腰の筋肉を伸ばすことができます。また、足を組んで行えば中殿筋や大臀筋などのお尻の筋肉までストレッチできます。