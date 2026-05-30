すみぽん（高倉菫）が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場した。【写真】妖艶な美しさ！“THE・森ガール”を演じたすみぽん自然好きでお花屋さんで働くという、絵に描いたようなTHE・森ガールを演じたすみぽんが、生命力を感じるグラビアを体現していく。花屋の入口から顔を出して常連客に笑顔で挨拶する看板娘カットのほか、一転して自宅ソファの上で、花柄ビキニで寝そ