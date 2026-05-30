俳優の工藤夕貴（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。「泳ぎ始めの日」とコメントし、水着姿で湖畔での“水遊び”を楽しむ様子を公開した。【動画】「泳ぎ始めの日」大自然のなか水着姿で“水遊び”を楽しむ工藤夕貴プライベートでは、静岡で自給自足の生活を送っている工藤。インスタではたびたび、自然あふれる環境下での生活の様子を紹介し、27日もヘッドフォンでレディ・ガガの音楽を聞きながら稲作に励む様子を披露