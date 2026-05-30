八代市庁舎の建設をめぐる汚職事件を受け、自民党第四選挙区支部は、逮捕された市議を除名処分とし、これを受け八代市議団は除籍処分としました。八代市の新庁舎建設をめぐっては、今月7日、あっせん収賄の容疑で八代市議の成松由紀夫容疑者（54）と元八代市議の松浦輝幸容疑者（84）らが逮捕され、受け取ったわいろの一部を隠そうとしたとして、28日に再逮捕されています。自民党熊本県第四選挙区支部は29日、成松市議と松浦元市