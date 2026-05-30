サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が29日深夜放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜後9・30）にゲスト出演。長期離脱を余儀なくされた2016年の右足関節靭帯損傷について語った。スイス・スーパーリーグのFCバーゼルから2016年にセレッソ大阪に復帰した柿谷氏。背番号は移籍前につけていた「8」でゲームキャプテンとしてプレーしていた。「開幕から身体の調子も良くて、順位的にもずっと首位にいる