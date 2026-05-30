動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（5月18日〜5月24日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が8週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル今週は、Netflixで大ヒットした『愛の不時着』で主人公の北朝鮮エリート軍人リ・ジョンヒョクを演じ、“全世界の恋人”として人気を博したヒョンビンが出演する2作品が初ランクイン。2位の『コンフィデンシャル：