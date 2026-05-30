俳優の真矢ミキが29日、自身のアメブロを更新。同じく俳優の大地真央との“2ショット”を披露し、反響を呼んでいる。【映像】大地真央（70）、衝撃的な姿に驚きの声「AIかと」26日に「先日、映画『免許返納』のプレミア試写がありました」とつづり、同映画の主演俳優・舘ひろしや、同じく俳優の黒川想矢など共演者らとの集合ショットを複数枚披露していた真矢。この日は「こちらも嬉しかったのでアップさせて頂きます。まさ