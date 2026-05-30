名古屋市南区で29日、スイミングスクールのマイクロバスにはねられた男女2人が死亡したひき逃げ事件で、バスが直前に道路上で不自然に長時間停車していたことが新たに分かりました。酒井照也容疑者(85)は29日午後5時半すぎ、南区の桜本町交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにもかかわらず、逃げた疑いで逮捕され、容疑を認めています。バスは近くのスイミングスクールの送迎