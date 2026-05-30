米女子ゴルフツアーの「ショップライトＬＰＧＡ」初日（２９日＝日本時間３０日、ニュージャージー州ギャロウエーのシェービュー・ベイコース＝パー７１）、吉田優利（エプソン）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６７で４アンダーとし、首位と４打差の８位と好スタート。渋野日向子（サントリー）は７５で４オーバー、１１４位と出遅れた。今季４戦連続予選落ちの後、２戦連続で決勝ラウンドに進出。復調の兆しを見せて