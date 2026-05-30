元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が２９日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、現役時代の驚きの不摂生を明かした。柿谷氏は２０１６年に靭帯断裂と剥離骨折の大けがを負った。「このケガは不運じゃない。今までのしくじった行動が原因。若い時に体作りをサボったツケが回ってきた」と話した。元同僚の香川真司を例に挙げ「練習終わったら何時間後に、この食事をとって、このトレーニング