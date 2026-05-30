【モデルプレス＝2026/05/30】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のHANJIN（ハンジン）が足首の靭帯を負傷したことがわかった。5月30日、グループの公式weverseにて発表された。【写真】TWSメンバー、親密に母と手繋ぎ◆ハンジン、足首靭帯負傷公式サイトでは、ハンジンについて「最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動き