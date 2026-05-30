千葉県庁が2026年5月19日に公式サイトを更新し、公立中学校で授業中に男子生徒の口に「ガムテープ」を貼り付ける体罰を行ったという理由から、64歳男性教諭を戒告処分にしたことを発表した。詳しい経緯を取材した。「5分間貼られっぱなしだった。その後教諭が剥がした」発表によると、千葉県教育委員会が同日に教委会議を開き、男性教諭の懲戒処分を決定した。問題が発生したのは25年10月上旬で「教室で授業を行っていた際、男子生