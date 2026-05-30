静岡･東伊豆町で「ホタル」を観賞するイベントが始まり、初日の29日夜は大勢の見物客が訪れていました。東伊豆町大川で始まったのはことし2026年で24回目となる「ほたる観賞の夕べ」です。見物客は、提灯を灯して遊歩道を下っていき午後7時半くらいになるとホタルが光り始めました。（見物客）「ことしすごいよね。1匹しか見られない年もあったんですよ」毎年訪れているという人やホタルを初めて見るという家族連れなども、あちこ