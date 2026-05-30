女優でモデルの川原亜矢子（５５）が３０日までに自身のインスタグラムを更新。米アリゾナでロバと触れ合う姿を公開した。「ロバが住む町＃ｏａｔｍａｎ＃ルート６６＃アリゾナ＃ドライブ旅＃歴史スポット」とつづり、ロバの頭をなでる様子やアリゾナを観光するショットなどをアップ。コメント欄で「開拓時代の町、オートマンルート６６の最難関だったシットグリーブス峠を越えオートマンという町に到着しました。