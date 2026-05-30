小学生に法律への関心を高めてもらおうと、29日、浜松市内の小学校で弁護士による出前授業が開かれました。これは静岡家県弁護士会と浜松市教育委員会が行ったもので、29日は、市立相生小学校の6年生94人が参加しました。授業は「リコネス法律事務所」の守田佑介 弁護士が、「権利」と「多数決」をテーマに講演し質問に答えました。（参加した小学生）「今まで知らなかったことをたくさん知って、すごく楽しかったしすごく勉