俳優の三宅亮輔と双子の姉妹ユニット「ＡＭＩＡＹＡ」のＡＭＩが結婚したことを３０日、双方のインスタグラムで発表した。「ＭＥＮ’ＳＮＯＮ―ＮＯ」の専属モデルを経て、現在は俳優業で活躍中の三宅は、京都の老舗漬物店「京つけもの新町三宅」の四代目として二足のわらじで活動中。ＡＹＡは、妹のＡＭＩとともに「ＡＭＩＡＹＡ」としてモデル、ＤＪ、アパレルブランド「ｊｏｕｅｔｉｅ」クリエイティブディレクターなど多