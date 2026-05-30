俳優の舘ひろしが３０日、東京・調布市駅前広場で一日警察署長任命式とトークイベントを行った。同市は、舘が所属していた芸能事務所「石原プロモーション」が２０２１年１月の解散まで４０年近く拠点を置いた地。現在は自身の名を冠する「舘プロ」に籍を置くが、思い出の街への凱旋（がいせん）に「こんなに歓迎されて、感無量です」と声援に応えた。石原プロ解散以降は同市をあまり訪れなくなったが、今年３月に完成した調