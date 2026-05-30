◆テニス▽全仏オープン第６日（２９日、フランス・パリ）男子シングルス３回戦で、３度の優勝を誇る世界ランキング４位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）が大逆転負けを喫した。１９歳で同３０位のジョアン・フォンセカ（ブラジル）に６−４、６−４、３−６、５−７、５−７で敗れ、男女を通じて単独最多となる２５度目の４大大会優勝を逃した。ジョコビッチが全仏で４回戦に進めなかったのは、２００９年以来１７年ぶりの