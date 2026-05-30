5月22日、文化庁の文化審議会は、室町時代に建てられたと推定される兵庫県神戸市にある「箱木家住宅」（以下、箱木家）の主屋、姫路市にある「旧古井家住宅」（以下、古井家）の2件の重要文化財を「国宝」に指定すると答申した。2件は日本で最古級の民家といわれている。これまで民家には国宝がなかったが、今回の答申を受けて初の指定となる。【写真で見る】重要文化財民家「鈴木家住宅」での暮らしの様子文化庁によると、202