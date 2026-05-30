「泣き虫先生」の愛称で親しまれた高校ラグビーの指導者・山口良治さんが亡くなりました。山口さんはテレビドラマ「スクール・ウォーズ」の主人公のモデルとして知られ、1981年、京都の伏見工業高校ラグビー部の監督としてチームを初優勝に導きました。関係者によりますと、きのうの朝8時すぎに脳梗塞で倒れ、亡くなったということです。83歳でした。