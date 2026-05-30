タレント・俳優の照英さんが自身のインスタグラムで、愛娘とともにカワセミを助け出したことを報告しました。 【写真を見る】【 照英 】「カワセミが激突」救い出して愛娘の手から再び空へ「カワセミブルーの美しさは一生忘れない」照英さんは、左手の上にタオルをかぶせ、その上にカワセミを座らせて休ませている動画を投稿。「カワセミが窓ガラスにぶつかってしまいました」「いま救出はしましたけれどもちょっと休ま