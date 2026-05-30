グラビア界のニューヒロイン・福井梨莉華が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場した。【写真】“マシュマロボディ”福井梨莉華も登場！表紙は伊織もえ届いたカットでは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が溢れた写真で心を惹きつける。またチューブトップビキニとお団子ヘアという最強コンボで撮られた一枚では、いまにもこぼれそうなバストに胸がドキドキし