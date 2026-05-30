■MLBドジャースーフィリーズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、3回の第2打席に2戦連発となる10号ホームランを放った。フィリーズの先発・Z.ウィーラー（35）に対し、第1打席は空振り三振。2点リードで迎えた3回の第2打席だった。カウント1ボールからの2球目、大谷が振り抜