革靴は仕事やフォーマルシーンに欠かせない。一方で、「履くたびに靴ベラが必要」「玄関でかがむのが面倒」「急いでいる朝に手間取る」など不便も多い。そんな小さなストレスを軽くしてくれるのが、立ったまま履けるハンズフリー仕様の革靴・ビジネスシューズだ。かかと部分や履き口に工夫があり、手を使わずに足を入れやすいのが魅力。見た目はきちんと感のあるビジネスシューズなのに、履き心地はスニーカー感覚に近いものも多