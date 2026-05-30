きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された85歳の男は、中型バスの運転がスムーズにできなくなっていたことがわかりました。警察によりますと、きのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で、横断歩道を渡っていた会社員・大石有記さん（36）と職業不詳・田中新さん（35）がマイクロバスにはねられ、死亡しました。警察はマイクロバスを運転していた名古屋市中川区の酒井照也容疑者（85）を